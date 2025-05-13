من بيتك زود دعمك”.. رابط إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية في العراق 2025 من خلال منصة أور الإلكترونية

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة العراقية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، تواصل وزارة التجارة من خلال برامج الرعاية الاجتماعية تقديم دعم مالي ومعيشي للفئات الأكثر احتياجًا، ويعد نظام البطاقة التموينية أحد أبرز أعمدة هذا الدعم، فقد ساهم هذا النظام على مدار سنوات في ضمان وصول السلع الأساسية المدعومة إلى ملايين الأسر العراقية بشكل شهري، مما يعكس التزام الدولة بتأمين الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية ضمن مظلة الحماية الاجتماعية، وفي هذا السياق، تأتي عملية تجديد البطاقة التموينية لعام 2025 كخطوة ضرورية لضمان استمرار الاستفادة من هذا الدعم الحيوي، وحرصًا على تسهيل الإجراءات وتقليل الحاجة إلى التزاحم في الدوائر الحكومية، وفرت وزارة التجارة العراقية خدمة التجديد الإلكتروني للبطاقة التموينية عبر منصة “أور”، والتي تمثل إحدى أدوات التحول الرقمي التي تعتمدها الحكومة في إدارة خدماتها.

رابط إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية في العراق

كشفت وزارة التجارة العراقية عن رابط إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية في العراق الذي يمكن من خلاله للمواطنين تجديد البطاقة التموينية والاستفادة من الخدمات التموينية المختلفة، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان استمرارية الدعم للأسر المشمولة بالرعاية الاجتماعية، مع إمكانية إجراء تعديلات على بيانات البطاقة، مثل إضافة مواليد جدد أو الزوجة غير المدرجة في الدعم، ولإتمام عملية التجديد، يطلب من المستفيدين اتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى منصة أور الإلكترونية عبر الرابط الرسمي.

اختيار أيقونة بطاقة التموين من بين الخيارات المتاحة.

تعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة بدقة.

إدخال رقم الهاتف الخاص برب الأسرة والتأكد من تسجيله باسمه.

إضافة رمز الدولة قبل كتابة رقم الهاتف.

اختيار الخدمة التموينية المطلوبة.

تعبئة الاستمارة الإلكترونية بعناية.

تحميل الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة.

الضغط على أيقونة تحميل البيانات لإتمام عملية التسجيل.

الأوراق المطلوبة لتسجيل بطاقة التموين العراقية

لضمان قبول الطلب، يشترط رفع عدد من الوثائق الرسمية التي تثبت أهلية المتقدم وتجدد بيانات البطاقة، وتشمل: