5 أيام فرحة.. موعد إجازة عيد الأضحى 2025 في مصر ومفاجآت الإجازات الرسمية المتبقية في 2025

يتزايد الاهتمام خلال هذه الأيام في مصر بمعرفة موعد إجازة عيد الأضحى لعام 2025، لا سيما في أوساط الموظفين والعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث تُعد هذه العطلة من أطول الإجازات الرسمية المتبقية في العام، مما يجعلها فرصة ذهبية للراحة أو السفر أو قضاء وقت ممتد مع العائلة.

متى يحل عيد الأضحى 2025 ووقفة عرفات؟

بحسب التقديرات الفلكية، من المنتظر أن يكون أول أيام شهر ذي الحجة 1446 هجريًا يوم الأربعاء الموافق 28 مايو 2025، وبالتالي ستكون وقفة عرفات يوم الخميس 5 يونيو، ويُتوقع أن تبدأ أيام عيد الأضحى من الجمعة 6 يونيو وتستمر حتى الاثنين 9 يونيو، أما الموعد الرسمي فسيتحدد بعد رؤية الهلال، والتي تتم يوم الثلاثاء 27 مايو.

عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2025

تشير أجندة العطلات الرسمية المعتمدة إلى أن عطلة عيد الأضحى هذا العام قد تمتد إلى خمسة أيام متواصلة، تبدأ من وقفة عرفات يوم الخميس وحتى الاثنين التالي، وهو ما يمنح الموظفين فترة راحة مطولة نسبياً مقارنة بباقي المناسبات الرسمية خلال العام.

ورغم وضوح المواعيد الفلكية، إلا أن الحكومة المصرية لم تصدر حتى الآن بيانًا رسميًا يحدد أيام الإجازة الفعلية، ومن المنتظر أن يُعلَن القرار النهائي من قبل مجلس الوزراء في الأيام القليلة المقبلة، مع اقتراب حلول شهر ذي الحجة.

الإجازات المتبقية في عام 2025

بعد إجازة عيد الأضحى، لا تزال هناك عدة مناسبات رسمية في انتظار الموظفين، مثل رأس السنة الهجرية، وذكرى ثورة 30 يونيو، وعيد ثورة 23 يوليو، والمولد النبوي الشريف، وعيد القوات المسلحة في السادس من أكتوبر، ورغم أنها لا تضاهي عيد الأضحى من حيث عدد الأيام، فإنها تظل محطات مهمة في أجندة العطلات.

ويمثل عيد الأضحى فرصة استثنائية لأخذ قسط من الراحة، خصوصًا مع امتداده على مدار عدة أيام، ومع اقتراب الموعد، يترقب المواطنون الإعلان الرسمي الذي سيحدد عدد أيام الإجازة بدقة.