ثبتها الان.. تردد قناة كراميش الجديد على الأقمار الصناعية أغاني وأناشيد خيالية

قناة كراميش من أبرز القنوات الفضائية التي استطاعت أن تدخل كل بيت بتقديمها إلى محتوى طفولي وكرتوني رائع ومميز، حتى أن القناة نالت شهرة كبيرة في بث باقة من أروع البرامج التعليمية والتنموية المفيدة للطفل، بالإضافة إلى تبني سلوكيات إيجابية بشكل صحيح، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على أخر تحديث لتردد القناة سواء على النايل سات أو العرب سات، بناءً على ما نكشفه لكم في السطور التالية.

تحديث تردد قناة كراميش أطفال

أما عن المعلومات الخاصة بالتعرف على التردد الجديد لقناة كراميش أطفال، فجاءت كما يلي:-

القمر الصناعي الأول النايل سات.

ترددها يكون 11430.

فيما أن استقطابها فهو عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ “5/6”.

تردد قناة كراميش عبر عرب سات.

ويسهل قيامك بالتعرف على التردد الثاني لقناة كراميش الناقلة لكل ما هو جديد ورائع في عالم الطفل والكرتون، بناءً على ما يأتي:-

قمر صناعي أخر العرب سات.

ترددها الثاني 11390.

بينما استقطابها يكون “عمودي”.

معامل الترميز للقناة “27500”.

حتى أن معامل تصحيح الخطأ “5/6”.

مزايا قناة كراميش أطفال

أما عن المميزات المتمثلة في قناة كراميش أطفال، جاءت كما يأتي:-