مواجهة عثمان لكلاديوس..موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 والقنوات الناقلة بالتردد

مسلسل قيامة عثمان من المسلسلات الدرامية التاريخية التي تحكي عن معارك وفتوحات الدول العثمانية على يد القائد عثمان بن أرطغول وهناك مجموعة كبيرة من المشاهدين الذين ينتظروا المسلسل بسبب نجاح حلقات المسلسل في جذب المتابعين له حيث يتميز مسلسل قيامة عثمان بتوفير روح الإثارة والتشويق في جميع الحلقات لذا هناك تساؤل عن موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 الجزء السادس.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 192 الجزء السادس

الحلقة 192 تبدأ بأسر تورغوت مما يجعل عثمان يقلق على أحوال دولته بسبب انزعاجه من ذلك الخبر كما في أحداث الحلقة يحدث مواجهة عثمان لكلاديوس وغير ذلك من أحداث مثيرة يمكن مشاهدتها في موعد العرض حيث الحلقة 192 سوف تعرض على قناة ATV التركية في يوم الأربعاء 14 مايو 2025 الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا كذلك 7:00 مساءً بتوقيت مصر ومكة المكرمة كما تعرض الحلقة على قناة الفجر الجزائرية مترجمة باللغة العربية في الخميس 15 مايو 2025 الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية كما القنوات الفضائية الناقلة للمسلسل هي قناة Atv التركية مع قناة الفجر الجزائرية.

ما هو تردد قناة ATV التركية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة ATV التركية عرب سات

التردد: 12692

الاستقطاب: عمودي (V)

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

تردد قناة الفجر الجزائرية

القمر الصناعي نايل سات

التردد: 10922

الاستقطاب: أفقي (H)

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD.

ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية