اونلاين من بيتك.. رابط وخطوات فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 إليكترونيا من خلال الموقع الرسمي

في خطوة جديدة نحو تعزيز التحول الرقمي في القطاع المصرفي السوداني، أطلقت البنوك السودانية بالتنسيق مع بنك السودان المركزي خدمة إلكترونية تتيح للمواطنين فتح حساب في بنك الخرطوم باستخدام الرقم الوطني لعام 2025، وذلك دون الحاجة إلى زيارة الفروع، تستهدف هذه المبادرة تسهيل الوصول للخدمات البنكية، سواء للمقيمين داخل السودان أو خارجه، بما يعكس التزام الدولة بتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المالية بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة.

فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني

للاستفادة من هذه الخدمة، يمكن للراغبين باتباع خطوات سهلة لفتح حساب بنك الخرطوم عبر الإنترنت لإنشاء حسابهم البنكي، وتشمل هذه الخطوات:

الدخول إلى الموقع الرسمي لبنك الخرطوم.

اختيار خيار فتح حساب رقمي من الصفحة الرئيسية.

تعبئة البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم الرباعي، الرقم الوطني وتاريخ الميلاد.

رفع صورة إلكترونية من بطاقة الهوية الوطنية أو شهادة الجنسية.

تحديد نوع الحساب المطلوب (جاري، توفير، أو حساب شبابي).

بعد إكمال البيانات، سيتم إرسال رقم الحساب الجديد عبر البريد الإلكتروني أو رسالة نصية على الهاتف المحمول المسجل.

الفئات المؤهلة لفتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025

الخدمة موجهة لفئات معينة من المواطنين وفقًا لتوجيهات بنك السودان المركزي، وتشمل:

المواطنون السودانيون المقيمون داخل البلاد.

فئة الشباب ممن تجاوزوا 18 عامًا ولم يمتلكوا حسابًا بنكيًا مسبقًا.

السودانيون المغتربون بشرط توفر الرقم الوطني.

النساء والطلاب ضمن حسابات مجانية مدعومة لتشجيع الشمول المالي.

المستندات المطلوبة لفتح حساب باستخدام الرقم الوطني

لضمان استكمال فتح الحساب بنجاح، يجب توفر المستندات التالية: