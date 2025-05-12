ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024/2025 بعد الجولة 36 | صلاح يتصدر وهالاند يطارد

يرغب الجمهور الكروي بالتعرف على قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025 وذلك بعد انتهاء الجولة السادسة والثلاثون من بطولة الدوري لهذا الموسم، حيث استطاع اللاعب محمد صلاح بأن يحافظ على صدارته في ترتيب الدوري بالرغم من عدم تسجيله في المباراة التي جمعت فريق ليفربول أمام أرسنا والتي أقيمت على ملعب الأنفيلد وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2025

تمثلت قائمة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025 بعد انتهاء الجولة الـ36 لتتمثل على النحو التالي:

اللاعب محمد صلاح، بفريق ليفربول، برصيد 28 هدف. اللاعب ألكسندر إيزاك، بفريق نيوكاسل يونايتد، برصيد 23 هدف. اللاعب إيرلينج هالاند،بفريق مانشستر سيتي، برصيد 21 هدف. اللاعب كريس وود، بفريق نوتينجهام فورست، برصيد 20 هدف. اللاعب بريان مبيومو، بفريق برينتفورد، برصيد 18 هدف. اللاعب يوان ويسا، بفريق برينتفورد، برصيد 18 هدف. اللاعب أولي واتكينز، بفريق أستون فيلا، برصيد 16 هدف. اللاعب كول بالمر، بفريق تشيلسي، برصيد 15 هدف. اللاعب ماتيوس كونيا، بفريق ولفرهامبتون، برصيد 15 هدف. اللاعب جون فيليب ماتيتا، بفريق كريستال بالاس، برصيد 14 هدف.

ترتيب هدافي الحذاء الذهبي الأوروبي 2025

في سياق متصل، يتواجد اللاعب محمد صلاح في سباق الحذاء الذهبي الأوروبي، وهو السباق الذي يحتسب بنظام النقاط، وجاء ترتيب هدافي المسابقة لتتمثل كما يلي: