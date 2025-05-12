تقنيات حديثة ومتطورة.. مواصفات هاتف Galaxy A36 الجديد بسعر تنافسي متميز – سابق في المعرفه

أعلنت شركة سامسونج الكورية عن مواصفات هاتف Galaxy A36 الجديد والذي يكون ضمن فئة الهواتف الاقتصادية المتوسطة، حيث يأتي الهاتف بالعديد من المواصفات والتقنيات المتقدمة بسعر تنافسي يكون مناسب بذلك لعدد كبير من المستخدمين، كما يأتي الهاتف بمجموعة من التحسينات المهمة في كل من الأداء والتصميم والشاشة والكاميرات وأيضا، ونقدم لكم السطور المقبلة كافة التفاصيل حول الهاتف فتابعونا.

مواصفات هاتف Galaxy A36

تأتي مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي A36 الجديد لتتمثل وتكون على النحو الآتي:

تدعم شاشة الهاتف زجاج Gorilla Glass Victus، والذي يكون مقاوم للصدمات والخدوش.

يتمتع الهاتف بشهادة IP67 لمقاومة الماء والغبار.

يكون معالج الهاتف من نوه كوالكم Snapdragon 6 Gen 3، معتمد بتقنية 4 نانومتر

تأتي شاشة الهاتف من نوع Super AMOLED بقياس 6.7 بوصة.

يدعم الهاتف لنظام تشغيل أندرويد 15، ويكون ذلك مع واجهة سامسونج الـ One UI 7.

يتوافر الهاتف بسعة 128 جيجا مع 6 رام أو 128 جيجا مع 8 رام أو 256 جيجا مع 8 رام.

الكاميرا خلفية ثلاثية، وتكون الاولى 50 ميجا بيكسل والثانية 8 ميجا بيكسل والثالثة 5 ميجا بيكسل، الكاميرا الأمامية بدقة 12 ميجا بكسل.

كما تكون البطارية بسعة 5000 مللي أمبير وتدعم الشحن السريع بقوة 45 واط.

سعر هاتف سامسونج Samsung Galaxy A36