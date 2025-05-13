بالرقم الوطني فقط .. Link فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 وطريقة التسجيل عبر الموقع الرسمي bankofkhartoum فـي ثـواني

يهتم العديد من المواطنين بالتعرف على شروط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين 2025 وطريقة التسجيل، جاء ذلك تزامنا مع طرح بنك الخرطوم الفترة الماضية لبعض من الخدمات الإلكترونية لعملائه المقيمين والمغتربين ليتمكنوا من القيام بالمعاملات المالية المصرفية وتحويل الاموال محليا ودوليا ودفع الفواتير وذلك من اي وقت ومكان دون عناء الذهاب للفرع والانتظار في الزحام، علما بأن تلك الخدمة تكون دون دفع أي رسوم.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين

يوجد بعض من شروط فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين والتي يجب توافرها على المواطن وتمثلت لتكون كما يلي:

أولا: تكون جنسية الشخص سودانية.

ثانيا: العمر لا يقل عن 18 عام كحد أدنى.

ثالثا: وجود حساب في البنك بوقت سابق.

رابعا: ضرورة ايداع المبلغ المخصص لفتح الحساب.

خامسا: كما يجب وجود ايميل ورقم هاتف ساري وفعال.

رابط فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025

يمكن للمواطنين الدخول على رابط فتح حساب بنك الخرطوم بالرقم الوطني 2025 وبعد ذلك يتم اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي: