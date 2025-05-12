بعد ثنائية بنزيمة وحمد الله.. قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي 2025 قبل ختام الجولة الـ31

يبحث الجمهور الكروي بالمملكة عن قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي 2025 وذلك قبل ختام الجولة الواحد والثلاثون من البطولة، فيما يتصدر كريستيانو رونالدو حتى الآن الترتيب برصيد 23 نقطة بينما يواصل كل من اللاعب كريم بنزيما واللاعب عبد الرزاق حمد الله المنافسة مع رونالدو على الصدار للموسم الحالي من الدوري 2024-2025، ولذلك نقدم السطور المقبلة قائمة الهدافين وكذلك ترتيب جدول الدوري لهذا الموسم فتابعونا.

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2025

تمثلت قائمة ترتيب هدافي الدوري السعودي 2025 قبل ختام الجولة الـ31 لتكون على النحو التالي:

اللاعب رونالدو، بفريق النصر، برصيد 23 هدفًا. اللاعب كريم بنزيما، بفريق الاتحاد، برصيد 21 هدفًا. اللاعب عبد الرزاق حمد الله، بفريق الشباب، برصيد 21 هدفًا. اللاعب إيفان توني، بفريق الأهلي، برصيد 20 هدفًا. اللاعب خوليان كينيونيس، بفريق القادسية، برصيد 19 هدفًا. اللاعب ماركوس ليوناردو، بفريق الهلال، برصيد 17 هدفًا. اللاعب ميتروفيتش، بفريق الهلال، برصيد 15 هدفًا. اللاعب ميزياني ماوليدا، بفريق الخلود، برصيد 14 هدفًا. اللاعب أوباميانج، بفريق القادسية، برصيد 14 هدفًا. اللاعب جورج نكودو، بفريق ضمك، برصيد 13 هدفًا. اللاعب جورجينيو فينالدوم، بفريق الاتفاق، برصيد 13 هدفًا. اللاعب سالم الدوسري، بفريق الهلال، برصيد 13 هدفًا. اللاعب حسام عوار، بفريق الاتحاد، برصيد 12 هدفًا.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2024-2025