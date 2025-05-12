بوابة الوظائف الحكومية.. الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم مساعد 2025 الآن

بوابة الوظائف الحكومة تعتبر من أهم المواقع التي تقوم بعرض الوظائف التابعة للجهات الحكومية، فيما أن أخرها كانت مسابقة معلم مساعد، كونها من أكثر المواضيع بحثًا في الوقت الحالي، حتى أنه تقدم لها قرابة الـ 2000 معلم مساعد التابعين لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فيما يمكنك الاستعلام عن نتيجة المسابقة، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

بوابة الوظائف الحكومية

أما عن الخطوات المعنية بالاستعلام عن مسابقة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فعليك اتباع الأتي:-

قم بالذهاب إلى بوابة الوظائف الحكومية في البداية.

ثم عليك تسجيل الدخول إلى صفحة خدمات البوابة.

ليتم اختيار وظيفة “معلم مساعد”.

قم بإدخال رقم الطلب والرقم القومي للشخص المتقدم.

مع النقر على زر “بحث”.

حتى يتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بالوظيفة ومعرفة ما إذا كنت مؤهل لأداء الاختبارات أم لا.

بعد ذلك سيتم عرض موعد من أجل أداء الإمتحانات الشفهية والتحريرية المنعقدة من قبل جهاز التنظيم والإدارة.

إعلان وظائف وزارة التربية والتعليم

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن إطلاق مسابقة 20000 وظيفة معلم مساعدة مادة الدراسات الاجتماعية وذلك بمختلف الإدارات التعليمية في بعض المحافظات المذكورة بإعلان الوظائف، حتى أن هذه الوظائف تأتي ضمن تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل تلبية احتياجات الوزارة والعمل على تعيين نحو 150 ألف معلم مساعد، مؤكدًا أن طلبات التقديم خضعت إلى مراجعة ملائمة تضمنت اختيار المؤهلين على عناية فائقة يتضمن قبولهم في مثل هذه الوظائف التعليمية داخل الإدارات التعليمية.