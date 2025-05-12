أكواد فري فاير ماكس اليوم 12 مايو 2025 واحصل على هدايا وسكنات استبدلها الآن

نوفر لكل محبي ولاعبين فري فاير مجموعة كبرى من أكواد فري فاير المجانية التي تمكنك من الحصول على الهدايا والسكنات والرقصات الرائعة التي تعزز مكانك في اللعبة، كما تتيح شركة Garena اليوم للاعبي فري فاير ماكس فرصة ذهبية للحصول على مجموعة من العناصر المجانية داخل اللعبة مثل جدران الجلو “Gloo Walls” والإيموجيز من خلال أكواد ريديم جديدة صالحة لفترة محدودة فقط حيث تمثل هذه العناصر أداة فعالة لدعم اللاعبين في التقدم داخل اللعبة ورفع مستواهم في الترتيب، ومن المهم معرفة أن هذه الأكواد صالحة للاستخدام من قبل أول 500 لاعب فقط، كما أنها مقيدة بالمناطق الجغرافية ولا يمكن استخدامها إلا في مناطق معينة، مما يعني ضرورة التحقق من صلاحية الكود في منطقتك قبل محاولة استخدامه.

قائمة أكواد فري فاير ماكس 12 مايو 2025

R4T6Y8U1I3O5P7A

FFWCY6TSX2QZ

F4G7H9J2K5L8M1N

U3I6O9P1A4S7D8F

V6C8X1Z3A5S7D9F

P4O7I1U3Y5T8R9E

M2N5B7V9C1X3Z6A

X7C9V2B4N6M1Q3W

B5N8M2K4L7J9H1G

D8F1G3H5J7K9L2Z

T2Y5U7I9O1P4A6S

A3S6D9F2G5H1J4K

PXTXFCNSV2YK

H8J1K3L5X7Z9Q2W

خطوات استرداد أكواد فري فاير ماكس

الدخول إلى موقع استرداد الأكواد الرسمي: https://reward.ff.garena.com

تسجيل الدخول إلى حسابك في فري فاير

الضغط على لافتة الاسترداد التي تظهر بعد تسجيل الدخول

إدخال الكود في الخانة المخصصة والضغط على زر التأكيد

بعد تنفيذ العملية، سيتم إرسال المكافآت إلى حسابك خلال 24 ساعة

كواد فري فاير المجانية