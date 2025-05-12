ما هي شروط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2025 عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

محمد مصطفى تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي
ما هي شروط تجديد منحة البطالة في الجزائر 2025 عبر الوكالة الوطنية للتشغيل

تقدم الوكالة الوطنية للتشغيل خدمة تجديد منحة البطالة للباحثين عن العمل لذلك يرغب العديد من المواطنين والمواطنات في الدولة عن كيفية تجديد منحة البطالة في الجزائر ولكن بعد تطبيق الشروط والأحكام الواجب توفيرها حيث لا بد من تحديث منحة البطالة في الجزائر كما من المهم أن تقوم بتجديدها بانتظام لضمان استمرار صرفها حيث يجب تجديدها كل 6 شهور للحصول على الدعم المطلوب من الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر.

ما هي طريقة تجديد منحة البطالة

  • يتم التجديد عبر الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر.
  • ثم ادخل إلى الموقع الرسمي للوكالة.
  • سجل الدخول إلى حسابك.
  • بعدها انتقل إلى قسم الخدمات الإلكترونية.
  • ثم اختر تجديد منحة البطالة.
  • بعد ذلك حدث معلوماتك وارفع الملفات المطلوبة.
  • بعد ذلك أرسال الطلب بشكل إلكتروني عن طريق الموقع الرسمي.

المستندات المطلوبة عند طلب تجديد منحة البطالة

  • عند التجديد توفير نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.
  • لا بد من توفير شهادة ميلاد.
  • توفير بعد ذلك شهادة إقامة حديثة.
  • إحضار شهادة عدم العمل.
  • إرسال جميع المستندات والأوراق اللازمة للحصول على منحة البطالة في الجزائر لهذا العام 2025.
  • شهادة عدم الانتساب للضمان الاجتماعي.

شروط طلب تجديد منحة البطالة

  • لا بد أن يكون جزائري الجنسية ومقيم داخل الوطن.
  • كذلك يتراوح عمرك ما بين 19 حتى 40 سنة.
  • كما لا تمارس أي عمل ولا تتقاضى راتب أو منحة أخرى.
  • لا بد تكون مسجل لدى وكالة التشغيل.
  • لا بد أن تلتزم بالمشاركة في التكوينات أو الدورات التي تنظمها الوكالة الوطنية للتشغيل.
معلومات الكاتب
محمد مصطفى

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