10 أيام فقط على صرف مرتبات شهر مايو 2025 للموظفين .. بزيادة 15%

تصدرت عمليات البحث من الموظفين عن موعد صرف مرتبات شهر مايو خاصًة بعدما أعلنت وزارة المالية عن جدول الصرف الرسمي لجميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة وسط ترقب من الموظفين للزيادات الجديدة التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا ضمن حزمة الإجراءات الاجتماعية من أجل دعم الدخل وتحسين الأحوال المعيشية ويأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية المستمرة من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية وزيادة الحد الأدنى للأجور.

مرتبات شهر مايو 2025

أعلنت وزارة المالية عن تبكير موعد صرف رواتب الموظفين شهر مايو 2025 وتبدأ من يوم 24 مايو كما هو معتاد في كل شهر ميلادي، حيث حددت وزارة المالية خمسة أيام لصرف الرواتب وتليها ثلاثة أيام مخصصة لصرف المتأخرات والمستحقات المالية لجميع العاملين وفقًا للجدول الزمني المنظم ويراعي كثافة العمل في كافة الجهات الحكومية.

خطوات الاستعلام عن مرتبات شهر مايو 2025

يمكنك الاستعلام عن مرتبات شهر مايو من خلال اتباع الخطوات التالية: