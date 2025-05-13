استقبل وإرسل أموالك يا زول .. خطوات فتح حساب في بنك امدرمان الوطني 2025

أتاح بنك امدرمان طريقة فتح حساب في البنك بشكل إلكتروني لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة حيث يمكن من خلاله إجراء المعاملات المصرفية من اي مكان وفي أي وقت والقدرة على دفع الفواتير والرسوم المختلفة بكى سهولة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع بجانب العديد من الخدمات الأخرى.

خطوات فتح حساب في بنك امدرمان الوطني 2025

لفتح حساب في بنك امدرمان الوطني بشكل إلكتروني من الموقع الرسمي الخاص به لإجراء المعاملات المصرفية فيلزم اتباع الخطوات الآتية

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك امدرمان أو تحميل تطبيق اوكاش.

تحديد نوع الحساب سواء جاري أو توفير أو خاص.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة بصيغة إلكترونية.

إرفاق المستندات اللازمة مثل جواز السفر أو صورة الهوية أو إثبات السكن.

ملء البيانات وارفاق الملفات.

النقر على كلمة إرسال الطلب إلكترونيا وسوف يتلقى العميل اشعار بالتأكيد عبر البريد الإلكتروني أو الهاتف

شروط فتح حساب عبر الإنترنت في بنك امدرمان

يمكن فتح حساب عبر الانترنت في بنك امدرمان للاستفادة من المميزات التي يتمتع بها لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة وهي كالتالي