جميع مباريات الدوري السعودي اليوم في منافسات الجولة 31 .. عبر القنوات الناقلة “هنـــــا”

تختتم اليوم منافسات الجولة 31 من بطولة دوري روشن السعودي والتي شهدت بعض النتائج المهمة على صعيد ترتيب جدول الدوري السعودي 2024/2025، حيث انطلقت فعاليات الجولة 31 من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين دوري روشن مساء يوم السبت بفوز الخلود على الاتفاق بهدف دون رد، وانتصار الوحدة على الفتح بالنتيجة نفسها، ويسعى فريق الهلال الذي يلعب اليوم أمام فريق العروبة لملاحقة الاتحاد متصدر الدوري برصيد 74 نقطة بينما يأتي الزعيم بالمركز الثاني برصيد 65.

الدوري السعودي

تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 12 مايو الكثير من مباريات الدوري السعودي ضمن منافسات الجولة 31 ومن أبرزها:

مباراة الهلال أمام نظيره العروبة اليوم الاثنين 12 مايو في تمام الساعة 7:05 مساًء عبر قناة SSC1 HD.

تقام مباراة الأخدود أمام نظيره النصر ضمن مباريات الدوري السعودي في تمام الساعة 9:00 مساًء عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

جاء جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ضمن منافسات الجولة 31 كما يلي: