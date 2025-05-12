“تم فتح باب التقديم”.. رابط وخطوات تسجيلات تلاميذ السنة الأولى ابتدائي عبر فضاء التلاميذ بكل سهولة

أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن رابط وخطوات تسجيلات تلاميذ السنة الأولى ابتدائي وانطلاق تسجيلات السنة الأولى من التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2025-2026، والتي ستتم حصريًا عبر منصة “فضاء أولياء التلاميذ” في إطار تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات الإدارية أمام الأولياء، تابعوا معنا خلال المقال حيث نتناول أهم وأبرز التفاصيل حول عملية تسجيل الطلاب في السنة الأولى.

رابط وخطوات تسجيلات تلاميذ السنة الأولى ابتدائي

في الآتي نوضح لكم رابط وخطوات تسجيلات تلاميذ السنة الأولى ابتدائي حيث أنه لإتمام عملية التسجيل، يتوجب على الأولياء اتباع الخطوات التالية عبر موقع فضاء التلاميذ كالآتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لفضاء التلاميذ.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد في حال عدم توفره.

تعبئة استمارة التسجيل واختيار ثلاث مؤسسات تعليمية قريبة من مكان السكن أو العمل.

تحميل الوثائق المطلوبة.

موعد تسجيل تلاميذ السنة الأولى

تنطلق عملية التسجيل يوم 4 مايو 2025، وتستمر إلى 31 مايو 2025، ويشترط الالتزام بهذه الآجال لضمان دراسة الملفات

شروط قبول التلاميذ في السنة الاولى الابتدائي

هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر لقبول التلاميذ: