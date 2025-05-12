“حالة من الاستقرار”.. سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الإثنين 12 مايو.. أحدث التغييرات في البنوك

شهد سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي استقرارًا في البنوك العراقية اليوم الإثنين، وذلك ضمن تعاملات البنوك المحلية، ويأتي هذا الاستقرار نتيجة غياب العوامل المؤثرة في سوق العملات، إضافة إلى تدخل البنك المركزي العراقي في ضبط سعر الصرف اليومي، ما ساهم في تهدئة تقلبات السوق.
سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي
وفقًا لبيانات البنك المركزي العراقي، جاء سجل سعر الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم نحو 1310 دنانير عراقية.
العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي اليوم
في التالي نوضح سعر الدينار العراقي مقابل أبرز العملات الأجنبية على النحو التالي:
- اليورو: 1474 دينارًا
- الجنيه الإسترليني: 1737.9 دينارًا
- الين الياباني: 8.9 دنانير
- اليوان الصيني: 180.8 دينارًا
- الليرة التركية: 33.8 دينارًا
- الدولار الكندي: 940 دينارًا
أسعار العملات العربية مقابل الدينار العراقي
أما العملات العربية، فقد جاءت أسعارها كالتالي:
- الريال السعودي: 349.2 دينارًا
- الدرهم الإماراتي: 356.7 دينارًا
- الدينار الأردني: 1850.3 دينارًا
- الريال العماني: 3403 دنانير
استراتيجية البنك المركزي العراقي
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، أن الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها البنك المركزي بالتعاون مع المصارف تهدف إلى ضبط حركة الدولار خارج القنوات الرسمية:
- تركزت الخطة على تغطية متطلبات التجارة الخارجية وتوفير الدولار من خلال الحسابات المصرفية الرسمية، مما أدى إلى انخفاض الطلب عليه في السوق الموازية.
- أشار صالح إلى أن تضييق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة، ويساهم في تعزيز الاستقرار المالي في العراق.
- من جانبه، دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي خلال اجتماع مع رؤساء مجالس إدارة المصارف الأسبوع الماضي إلى تبسيط الإجراءات المصرفية وتشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في البنوك.
- أكد أهمية وجود نظام مصرفي مرن وفعّال يعتمد على التكنولوجيا الحديثة، مشيرًا إلى تبني الحكومة خططًا شاملة للإصلاح المصرفي، بما في ذلك التعاقد مع شركات تدقيق خاصة، وقد أحرزت تلك الجهود تقدمًا ملموسًا في التنفيذ.