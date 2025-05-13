جدول امتحانات السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني 2025

يترقب طلاب الصف السادس الابتدائي موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعام 2025، بحسب مواعيد الامتحانات المعتمدة أن يتم بدء امتحانات الصف السادس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني تاريخ 22 مايو الجاري وتستمر حتي 27 مايو 2025، تعد هذه السنه الدراسية من واحدة من اهم المراحل والتي من خلال اجتيازها بالتفوق يتمكن الطالب الانتقال إلي المرحلة الإعدادية، كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن جميع المدارس المحافظة علي أتم الاستعدادات لاستقبال الطلاب من اجل أداء الامتحانات، علما بانه من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنوضح لكم جدول الامتحانات ابقوا معانا.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2025 بالجيزة

تنطلق امتحانات الصف السادس الابتدائي بداية من يوم الخميس الموافق 22 مايو حيث تم تحديد جدول الامتحانات وفقا للمواد والتي جاءت علي النحو التالي:

يؤدي طلاب الصف السادس الابتدائي امتحانات مادة اللغة العربية يوم الخميس الموافق 22 مايو 2025.

يوم السبت الموافق 24 مايو مادة العلوم.

كما يؤدوا يوم 25 مايو مادة اللغة الانجليزية.

يوم الاثنين 26 مايو امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

يؤدوا أيضا طلاب الصف السادس الابتدائي مادة الرياضيات يوم 27 من مايو.

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