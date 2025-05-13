الرابط الرسمي “هنــــــــــــــــا” .. خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 بعد إضافه الشروط الجديدة

يعتبر تطبيق بنكك من بنك الخرطوم من أفضل التطبيقات التي تقوم الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول بكل سهولة لتزويد عملاء بنك الخرطوم للوصول إلى حساباتهم المصرفية وحسابات ارقام الهواتف الذكية، كما يمكن استخدام تلك التطبيق في المدفوعات الإلكترونية التي تتم عبر الهاتف عن طريق استخدام النقود الإلكتروني ولا يتطلب حساب مصرفي.

فتح حساب بنك الخرطوم 2025

يمكن فتح حساب بنكك بكل سهولة بالرقم القومي بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

تحميل تطبيق بنكك اخر نسخة من خلال زيارة جوجل ستور.

فتح تطبيق بنكك، ثم النقر على كلمة التسجيل الآن من خلال شاشة تسجيل الدخول.

ملء استمارة البيانات بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها.

إرفاق المستندات اللازمة.

يمكن الاشتراك وفتح الحساب باستخدام رقم الحساب أو الرقم القومي عن طريق الاتصال على رقم 1913 والتحقق من تفعيل بنكك حساب من بنك الخرطوم.

النقر على كلمة إرسال وسوف يتم إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على الرقم السري.

يمكن بعدها تسجيل الدخول عبر التطبيق عن طريق إدخال رقم الهاتف وكلمة المرور.

الشروط المطلوبة لفتح حساب في تطبيق بنكك

يلزم توافر عدة شروط مطلوبة في المتقدم لفتح حساب في تطبيق بنكك ومن أهمها ما يلي