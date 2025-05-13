“هنــــــــــــا” .. كشف أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة 2025

أطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في يوم الأحد الماضي الموافق 5 من مايو مجموعة من الاسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية وما زالت عمليات الصرف مستمرة حتى الآن، وقد يرغب الكثير من المواطنين معرفة طريقة الاستعلام وكافة التفاصيل التي تخص الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة في جميع المحافظات العراقية للاستفادة منها.

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الجديدة

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية داخل محافظات العراق الخاصة بالدفعة الجديدة وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية

الذهاب إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة مظلتي الإلكتروني.

تسجيل الدخول عن طريق إدخال البيانات المطلوبة.

سوف تظهر خيارات متعددة، يمكن من خلالها اختيار كلمة الرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة.

إدخال كافة البيانات المطلوبة التي تخص المتقدم بشكل صحيح في الأماكن المخصصة لها.

الضغط على كلمة استعلام وسوف تظهر اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق في الحال ضمن الوجبة الجديدة.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

يجب توافر العديد من الشروط من أجل الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في محافظات العراق والاستفادة منها في المواعيد المحددة لها الفئات المستحقة، وهذه الشروط تكون كالآتي: