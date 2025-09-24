بعد الزيادة الجديدة 25% في معاش تكافل وكرامة للمستفيدين .. ألحق سجل واستفيد بالدعم الشهري

يهتم الكثير من الأشخاص بطريقة التسجيل في تكافل وكرامة من أجل الحصول على المعاش النقدي المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي للفئات الأشد احتياجا، كما يجب توافر العديد من الشروط المطلوبة في الشخص المتقدم للحصول على هذا المعاش دون أي تعقيد أثناء التقديم.

معاش تكافل وكرامة

يمكن التسجيل في معاش تكافل وكرامة للحصول عليه بعد الزيادة الجديدة المقررة من شهر يوليو القادم وذلك عن طريق اتباع الخطوات الآتية

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي.

اختار كلمة التسجيل في تكافل وكرامة من الخيارات المتاحة.

إدخال الرقم القومي المكون من 14 رقم.

إدخال كافة البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لها بشكل صحيح.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

إرفاق المستندات اللازمة.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد الإطلاع عليها.

النقر على كلمة تسجيل وسوف يتم النظر فيه من قبل الجهات المختصة والرد بالموافقة أو الرفض في حالة عدم الاستحقاق.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

هناك العديد من الشروط المختلفة الواجب توافرها من أجل الحصول على معاش تكافل وكرامة بكل سهولة وهذه الشروط يمكن أن تتمثل في الآتي