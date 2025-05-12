ارتفاع ملحوظ في اسعار الذهب في الاردن  لعيار 21 .. أعرف تفاصيل البيع والشراء

أسعار الذهب اليوم الاثنين 12 مايو في الأردن تهم المقبلين على الزواج من الرجال والنساء بصفة عامة، وتهم أيضًا المستثمرين في الأردن نظرًا لأن الذهب مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقى الذهب ملاذ آمن للكثيرين في الأردن وباقي الدول العربية.

اسعار الذهب في الاردن

جاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين 12 مايو في الأردن كما يلي:

سعر جرام الذهب في الأردن اليوم عيار 24 وصل حوالي 75.81 دينار أردني.

بينما وصل سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في الأردن حوالي 69.60 دينار أردني.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في الأردن اليوم نحو 66.34 دينار أردني.

سعر جرام الذهب عيار 18 وصل اليوم نحو 65.86 دينار أردني.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في الأردن اليوم 44.35 دينار أردني.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم في الأردن نحو 36.80 دينار أردني.

سعر الجنيه الذهب في الأردن اليوم الاثنين 12 مايو

وصل سعر الجنيه الذهب في الأردن اليوم نحو 515.30 دينار أردني ومن المتوقع أن تشهد أسعار الذهب في الأردن وباقي الدول العربية بعض التحركات الطفيفة خلال الأيام المقبلة خاصًة مع اقتراب موسم الزفاف وزيادة الطلب على المشغولات الذهبية، وعلى الرغم من هذه التوقعات إلا أن السوق المحلي يبقى مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحركة الدولار محليًا وبسعر الأوقية عالميًا.