“زواج فــاطمــة وخطة عثمــان العبقـريــة“ عرض الحلقة 192 من مسلسل المؤسس بأحداث تاريخية نارية في هذا الموعد على قناة الفجر TV

تترقب جماهير مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 192 من الموسم السادس، والتي كان من المقرر عرضها يوم الأربعاء المقبل الموافق 14 مايو 2025، إلا أن الشركة المنتجة أعلنت عن تأجيل عرض الحلقة بسبب بث المباراة النهائية لكأس تركيا في نفس التوقيت، مما أدى إلى تغيير جدول العرض.

الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان

قناة ATV التركية: الأربعاء 21 مايو 2025، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت تركيا (9:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية).

قناة الفجر الجزائرية: الخميس 22 مايو 2025، الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

أحداث متوقعة في الحلقة 192

تُشير الإعلانات الترويجية إلى تصاعد الأحداث في الحلقة 192، حيث يتعرض تورغوت لإصابة خطيرة خلال كمين، مما يثير تساؤلات حول ولائه ومصيره، كما يخطط عثمان للسيطرة على قلعة استراتيجية، ويستعد لمواجهة أعدائه، مما ينبئ بمعارك حاسمة.

قصة مسلسل “قيامة عثمان”

يروي المسلسل قصة عثمان بن أرطغرل، مؤسس الدولة العثمانية، ويسلط الضوء على التحديات التي واجهها في سبيل بناء دولته، بما في ذلك الصراعات مع المغول والتتار، والخلافات الداخلية، والتحالفات المتغيرة.

تردد قناة ATV التركية (نايل سات)

يمكن بكل سهولة تنزيل تردد قناة اي تي في التركية على القمر الصناعي نايل سات وذلك للاستمتاع بمشاهدة مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس وذلك من خلال ادخال البيانات التاليه في الأماكن المخصصة لها:

التردد: 10796

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الفجر الجزائرية

كما تقوم قناة الفجر الجزائرية بنقل مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس على شاشتها ويمكن تنزيل القناه من خلال الخطوات التالية: