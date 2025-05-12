بدأ بثها.. حلقة مسلسل صلاح الدين الأيوبي 56 على القنوات الناقلة الأن

محرر القدس صلاح الدين الأيوبي يعتبر واحد من اهم وافضل المسلسلات التاريخية التي تمكنت من جذب أعداد كبيرة من المشاهدين، ينتظر مشاهدي مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 56 بفارغ الصبر والتي قد تم الترويج لها وابرز أحداثها تراجع صلاح الدين عن حصار قلعة الكرك، كما سوف تدور أحداث ومواجهة بين صلاح الدين، باليان، كل ذلك تشاهدوا عبر القنوات الناقلة لهذا المسلسل والتي سنوضحها لكم في السطور القادمة من هذا الموضوع ابقوا معانا.

مواعيد بث مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 56

يتم عرض الحلقة 56 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي علي قناة TRT يوم الاثنين من كل أسبوع في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا.

يتم بث المسلسل عبر القناة الفضائية الفجر الجزائرية في تمام الساعة 9 مساءا بتوقيت مصر.

كما يتم عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي عبر قناة ATV التركية

قناة الفجر الجزائرية عبر تردداتها علي النايل سات 2025

قم بتنزيل التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي وغيرها من المسلسلات التاريخية الأخرى، وفقًا لما يلي:-

التردد الخاص بالقناة: 12034.

من خلال معامل الاستقطاب: أفقي.

عبر معدل ترميز: 27500.

تصويب الخطأ: 6/5.

تردد قناة TRT عبر النايل سات

تم تعديل تردد القناة: 11453.

من خلال معامل ترميز: 27500.

علي معدل تصويب: 5/6.

الاستقطاب الخاص بالقناة: أفقي.

تردد قناة ATV التركية عبر النيل سات

يتاح للجميع تحميل تردد القناة الفضائية ATV عبر البيانات التالية: