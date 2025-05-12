ارتفاع جديد بسعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم وتحديث أسعار العملات العربية والأجنبية 

يشهد سوق الصرف المصري حركة متابعة دقيقة من قبل المواطنين والمستثمرين، حيث يتصدر البحث عن أسعار الدولار والعملات الأجنبية مؤشرات “جوجل” اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025، نستعرض في هذا التقرير أحدث الأسعار الرسمية المعلنة من البنك المركزي المصري للعملات الرئيسية أمام الجنيه.

أسعار العملات الرئيسية

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 50.61 جنيه

سعر البيع: 50.74 جنيه

اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 57.42 جنيه

سعر البيع: 57.58 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 67.36 جنيه

سعر البيع: 67.57 جنيه

أسعار العملات العربية

الريال السعودي

سعر الشراء: 13.49 جنيه

سعر البيع: 13.53 جنيه

الدينار الكويتي

سعر الشراء: 164.98 جنيه

سعر البيع: 165.50 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر الشراء: 13.77 جنيه

سعر البيع: 13.81 جنيه

تحليل السوق

تشير البيانات إلى استقرار نسبي في أسعار الصرف اليوم مع تباين طفيف بين العملات. ويواصل الدولار الأمريكي سيطرته كأكثر العملات تداولاً في السوق المحلية، بينما يحافظ اليورو والجنيه الإسترليني على قوتهما النسبية.

نصائح للمتعاملين

متابعة التحديثات اليومية للبنك المركزي

مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة

الاستفادة من فترات الاستقرار النسبي للعملات

تأثير العوامل العالمية على أسعار العملات

تشهد الأسعار الحالية تأثيرًا واضحًا للعوامل الاقتصادية العالمية، حيث تؤدي تحركات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتقلبات أسواق النفط إلى موجات من التغير في قيم العملات، كما تلعب التطورات الجيوسياسية في المنطقة دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات أسعار الصرف، خاصة للعملات العربية المرتبطة اقتصاديًا بأسعار الطاقة، ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التذبذب مع اقتراب موعد القرارات المهمة للبنوك المركزية العالمية.

مقارنة بين السوق الرسمي والموازي

رغم استقرار الأسعار في القنوات الرسمية، لا يزال هناك فارق ملحوظ بينها وبين السوق الموازي، حيث يتجاوز سعر الدولار في بعض الصرافات غير المرخصة 52 جنيهًا للشراء، وتحذر الجهات الرقابية من التعامل خارج المنافذ المعتمدة، مع التأكيد على توافر العملات الأجنبية بالشكل الكافي في البنوك المرخصة لتلبية احتياجات المستوردين والمسافرين، مما يسهم في الحد من ظاهرة السوق السوداء تدريجيًا.