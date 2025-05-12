bankofkhartoum .. رابط + خطوات تعبئة استمارة فتح حساب بنك الخرطوم 2025 للمغتربين ورجال الأعمال

وثق بنك الخرطوم الرئيسي خدمة فتح حساب بنك الخرطوم عن بعد ضمن قائمة الخدمات الالكترونيه التي تقدم للعملاء في كافة بقاع الأرض، حيث تعد تلك الخدمة من الخدمات الرقمية التي تخدم الاحتياجات المالية للمواطنين القاطنين داخل حدود الدولة أو المغتربين في دول أخرى، وبذلك يصبح هناك إمكانية لامتلاك حساب بنكي سواء إدخار أو توفير أو حساب استثماري أو حساب جاري وإدارة الحساب وإجراء التحويلات في اي وقت بدون الحاجة إلى الذهاب للفروع.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم 2025 عن بعد

فقط من خلال الاتصال بشبكة الإنترنت يتمكن حاملي الجنسية السودانية من انشاء حساب بنكي وتفعيله وتنشيطه وإجراء الحوالات لبنك اخر أو في دولة أخرى أو سداد الأقساط والفواتير والمصاريف والمستحقات كافة أو دفع الرواتب بشكل دوري والعديد من الخدمات الأخرى التي تلبي حاجة رجال الأعمال وأيضا الشباب المغترب، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية

فتح الرابط الالكتروني الرسمي بنك الخرطوم.

من واجهة المنصة الرئيسية يتم اختيار اللغة المناسبة سواء العربية أو الإنجليزية.

بعد ذلك يتم الضغط على خيار “تسجيل حساب جديد”.

عليك الآن ادخال جميع البيانات الشخصية المطلوبة بدقة مثل الاسم الكامل و رقم الهوية و تاريخ الميلاد وعنوان الاقامة الحالي.

تحديد نوع الحساب البنكي.

إدخال عنوان البريد الالكتروني النشط.

تحميل الوثائق والمستندات المطلوبة لإثبات الجنسية والعمر.

قراءة كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

بعد ذلك يتم تتبع خطوات ايداع مبلغ بقيمة لا تقل عن 10،000 جنيه سوداني.

النقر على خيار تقديم الطلب.

الانتظار حتى استلام رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني بها رقم الحساب.

الاتصال بالرقم المختصر للبنك لتفعيل الحساب

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول وتغيير كلمة المرور.

يمكنك تفعيل خيار تقديم طلب الحصول على بطاقة مصرفية مع تحديد عنوان الاستلام.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

لم يشترط البنك الشروط التعجيزية الصعبة لفتح الحساب البنكي ولكن عمل على سهولة وسرعة الإجراءات نظرا لوجود الآلاف من المغتربين حاملي الجنسية السودانية خارج حدود البلاد، وفيما يلي نوضح أبرز الشروط المعلن عنها: