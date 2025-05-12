Cartoon Network Arabic تردد قناة cn كرتون نتورك بالعربية آخــر تـحديـث 2025 وسلي أطفالك

تردد قناة cn كرتون نتورك بالعربية يعد من أكثر الترددات التي يبحث عنها المشاهدين، تعد قناة كرتون نتورك بالعربية واحدة من أبرز القنوات الموجهة للأطفال في العالم العربي، إذ تقدم محتوى ترفيهيًا وتعليميًا يجمع بين المرح والقيم الإيجابية، ومع بداية عام 2025، أعلنت القناة عن تحديث تردداتها على بعض الأقمار الصناعية لضمان جودة بث أفضل وتجربة مشاهدة محسّنة.

تردد قناة cn كرتون نتورك بالعربية

انطلقت قناة كرتون نتورك بالعربية في عام 2010، كنسخة عربية من قناة Cartoon Network العالمية، وهي مملوكة لشبكة “وارنر برذرز ديسكفري”، وتبث القناة بشكل مجاني، وتستهدف الفئة العمرية من 4 إلى 14 سنة، مع برامج مدبلجة إلى العربية، ما يجعلها من القنوات المفضلة لدى الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء.

تردد قناة كرتون نتورك بالعربية 2025

فيما يلي أحدث ترددات قناة كرتون نتورك بالعربية على القمر الصناعي نايل سات (NileSat):

التردد: 12226

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

على القمر الصناعي عرب سات (Badr 6)

التردد: 11747

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: SD

مميزات القناة في عام 2025

تسعى كرتون نتورك بالعربية في العام الجديد إلى تقديم محتوى متجدد يلبي تطلعات الأطفال ويعزز من مهاراتهم، ومن أبرز ما يميزها في 2025:

تحديث رسوميات البرامج والشعار الرسمي للقناة.

إطلاق مجموعة جديدة من المسلسلات الحصرية مثل “مغامرات تايتنز الصغار” و”العجائب الخمسة”.

عروض تفاعلية وألعاب عبر الموقع الرسمي وتطبيق الهاتف.

دعم خاص للأطفال من ذوي الهمم بمحتوى مناسب ومترجم بلغة الإشارة.

كيفية ضبط القناة

لضبط القناة على جهاز الاستقبال (الريسيفر)، يُنصح باتباع الخطوات التالية: