بدون مجهود وأنت مكانك “فتح حساب في بنك الخرطوم 2025” .. أون لاين يا زول

أعلن بنك الخرطوم وهو أحد أكبر بنوك السودان عبر موقعه الرسمي طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم بشكل إلكتروني للتوفير على المواطن مع تقديم العديد من التسهيلات وتبسيط شروط وإجراءات الفتح والمستندات الواجب تقديمها.
فتح حساب في بنك الخرطوم
يمكن فتح حساب في بنك الخرطوم بشكل إلكتروني بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات الآتية
- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك الخرطوم الإلكتروني.
- تسجيل الدخول إلى الحساب عن طريق إدخال البيانات المطلوبة.
- اختار كلمة فتح الحساب من الخيارات الظاهرة.
- إدخال البيانات المطلوبة في الاستمارة بشكل صحيح.
- الموافقة على الشروط والأحكام بعد الإطلاع عليها.
- الضغط على كلمة إرسال الطلب.
- في حالة الموافقة على الطلب فسوف يتم فتح الحساب في الحال بعد إرسال رسالة نصية على رقم الجوال.
شروط فتح حساب بنكك
لفتح حساب بنكك في بنك الخرطوم بشكل إلكتروني فيلزم توافر الشروط الآتية
- يلزم ألا يقل عمر العميل المتقدم لفتح الحساب في بنك الخرطوم عن 18 عاما.
- إرفاق المستندات اللازمة بشكل صحيح.
- ألا يكون لدى المتقدم حساب بنكي سابق في بنك الخرطوم.
- يلزم أن يكون لدى العميل المتقدم بريد إلكتروني خاص به بشرط أن يكون مفعل.
- لابد من توافر جواز سفر أو هوية وطنية سارية المفعول.
- يلزم وجود ثلاثة توقيعات العميل مكتوبة بخط اليد وبشكل واضح لإتمام عملية الفتح بشكل إلكتروني.
- لابد من إيداع ما لا يقل عن 10 آلاف جنيه سوداني في حال فتح الحساب كحد أدنى.
- يشترط أن يكون المتقدم سوداني الجنسية.