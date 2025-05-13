بدون مجهود وأنت مكانك “فتح حساب في بنك الخرطوم 2025” .. أون لاين يا زول

أعلن بنك الخرطوم وهو أحد أكبر بنوك السودان عبر موقعه الرسمي طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم بشكل إلكتروني للتوفير على المواطن مع تقديم العديد من التسهيلات وتبسيط شروط وإجراءات الفتح والمستندات الواجب تقديمها.

فتح حساب في بنك الخرطوم

يمكن فتح حساب في بنك الخرطوم بشكل إلكتروني بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات الآتية

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببنك الخرطوم الإلكتروني.

تسجيل الدخول إلى الحساب عن طريق إدخال البيانات المطلوبة.

اختار كلمة فتح الحساب من الخيارات الظاهرة.

إدخال البيانات المطلوبة في الاستمارة بشكل صحيح.

الموافقة على الشروط والأحكام بعد الإطلاع عليها.

الضغط على كلمة إرسال الطلب.

في حالة الموافقة على الطلب فسوف يتم فتح الحساب في الحال بعد إرسال رسالة نصية على رقم الجوال.

شروط فتح حساب بنكك

لفتح حساب بنكك في بنك الخرطوم بشكل إلكتروني فيلزم توافر الشروط الآتية