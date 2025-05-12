بخطوات بسيطة..رابط استمارة تعيينات محافظة بغداد 2025 عبر منصة أور وشروط التقديم

تعتبر تعيينات محافظة بغداد من المباريات التي تقوم بيها الحكومة العراقية من أجل دعم الشباب الباحث عن العمل حيث توفر لهم عقود عمل في وظائف مختلفة لذا سوف نقوم بذكر طريقة التقديم الإلكتروني لطلب تعيينات محافظة بغداد 2025 حيث لا بد من اتباع الخطوات اللازمة التي وصحتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية من أجل التقدم لطلب الترشح في الوظائف المتاحة بالعراق.

رابط استمارة تعيينات محافظة بغداد 2025

تم توفير تعيينات محافظة بغداد 2025 لتعيين الشباب الذي يسعى إلى العمل في نطاق المحافظة لذلك إليك طريقة التقديم على استمارة تعيينات محافظة بغداد كما يلي:

الدخول إلى موقع أور الإلكتروني.

ثم بعد ذلك طلب التقديم من القائمة تعيينات محافظة بغداد 2025.

بعدها اختيار نموذج طلب التسجيل.

تسجيل كافة البيانات والمعلومات الشخصية.

رفع المستندات والمؤهلات الدراسة لغرض تعيينات محافظة بغداد 2025.

ثم الضغط على زر إرسال الطلب.

شروط التقديم تعيينات محافظة بغداد 2025

يشترط أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

يجب أن يكون سكنة محافظة بغداد.

كما يتراوح عمره ما بين 18 حتى 45 سنة.

حاصل على شهادة دراسية ابتدائية أو متوسطة أو إعدادية أو دبلوم أو بكالوريوس.

كذلك غير موظف في أي دائرة حكومية.

يجب أن يكون غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف.

يشترط أن يكون المتقدم يتمتع بصحة ولياقة بدنية جيدة.

مستندات طلب تعيينات محافظة بغداد