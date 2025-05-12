بعد مباراة الأمس .. برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الاسباني لحصوله على 82

تم الإعلان عن ترتيب الدوري الإسباني هذا العام وقد تؤدي كل نتيجة إلى تغيير مكانها في الترتيب، وقد عزز نادي برشلونة تقدمه في جدول ترتيب الدوري الاسباني بفوز ناري على حساب غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 3-4 في المباراة التي أقيمت بينهما.

ترتيب الدوري الاسباني

ترتيب الدوري الاسباني هذا العام متمثل في الآتي

برشلونة في دوري ابطال اوروبا عدد نقاط 82.

ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا عدد نقاط 75.

اتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا عدد نقاط 70.

اتلتيكو بلباو عدد نقاط 64.

فياريال عدد نقاط 61.

ريال بيتيس عدد نقاط 58.

سيلتا فيجو عدد نقاط 49.

رايو فاييكانو عدد نقاط 47.

ريال مايوركا عدد نقاط 47.

فالنسيا عدد نقاط 45.

اوساسونا عدد نقاط 45.

ريال سوسيداد عدد نقاط 43.

خيتافي عدد نقاط 39.

إسبانيول عدد نقاط 39.

جيرونا عدد نقاط 38.

إشبيلية عدد نقاط 38.

الافيس عدد نقاط 35.

ليجانيس عدد نقاط 34.

لاس بالماس عدد نقاط 32.

بلد الوليد عدد نقاط 16.

مباريات الدوري الإسباني

هناك العديد من المباريات التي تقام في الدوري الاسباني ابتداء من غدا وهذه المباريات هي