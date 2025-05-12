أخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم بتاريخ 12 من مايو 2025 .. لعيار 21 و 24 في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين الموافق 12 مايو 2025 تراجع حاد خلال التعاملات اليومية الصباحية حيث خيم الهبوط على كافة الأعيرة وسط ترقب كبير من المستثمرين والمستهلكين لتحركات الأسعار المحلية والعالمية على حد سواء ويأتي هذا التراجع في ظل حالة من عدم الاستقرار التي يشهدها السوق العالمي والتي تؤثر بدورها بشكل مباشر على أسعار المعدن في السوق المصرية.

سعر الذهب اليوم

شهد سعر جرام الذهب اليوم الاثنين الموافق 12 مايو استقرار ملحوظ وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل اليوم نحو 5200 جنيه.

جرام الذهب عيار 21 وصل سعره اليوم حوالي 4550 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3900 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 14 سجل اليوم نحو 3033 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 10 اليوم 2167 جنيه.

بلغ سعر وقية الذهب اليوم حوالي 161738 جنيه.

بينما وصل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 36400 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 12 مايو

سعر الجنيه الذهب اليوم الاثنين 12 مايو 2025 وصل حوالي 37760 جنيه علمًا بأن وزنه قد يقدر بنحو 8 جرام من عيار 21، ويعتبر الجنيه الذهب من أشهر وأفضل وسائل الادخار والاستثمار الآمن لدى مجموعة من المصريين، ومن العوامل المؤثرة في تحديد السعر النهائي للذهب في السوق المصرية هو سعر المصنعية والدمغة والتي تختلف من محل إلى آخر وحسب نوع العيار ودرجة التعقيد المشغولات.