“National Geographic“ تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات وعربسات 2025 .. بعــد التحـديـث

تم تحديث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات لتوفير جودة بث عالية الدقة (HD) وتغطية أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولذلك تابعوا معنا هذا المقال لنتعرف أكثر على تردد القناة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك نايل سات 2025

التردد: 11411 ميجاهرتز

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 30000

معامل تصحيح الخطأ (FEC): 3/4

النظام: DVB-S2 / 8PSK

الجودة: HD

هذا التردد يضمن استقبالًا مستقرًا وصورة واضحة دون تقطيع، مما يوفر تجربة مشاهدة ممتعة للبرامج الوثائقية المتنوعة التي تقدمها القناة.

خطوات ضبط قناة ناشيونال جيوغرافيك على جهاز الاستقبال

لإضافة قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي إلى قائمة قنواتك، اتبع الخطوات التالية:

اضغط على زر “Menu” في جهاز التحكم الخاص بالريسيفر.

اختر “التركيب” أو “Installation”.

اختر “البحث اليدوي” أو “Manual Search”.

حدد القمر الصناعي “نايل سات”.

أدخل التردد: 11411 ميجاهرتز.

اضبط الاستقطاب على “أفقي (H)”.

أدخل معدل الترميز: 30000.

اضبط معامل تصحيح الخطأ على “3/4”.

اختر النظام “DVB-S2” والتعديل “8PSK”.

ابدأ البحث، ثم احفظ القناة بعد انتهاء البحث.

بعد إتمام هذه الخطوات، ستتمكن من مشاهدة قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي بجودة عالية والاستمتاع بمحتواها الغني.

محتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي

تُعد قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي من أبرز القنوات الوثائقية الناطقة باللغة العربية، وتقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تغطي مجالات متعددة، منها:

العلوم والتكنولوجيا: برامج تستعرض أحدث الاكتشافات والاختراعات العلمية.

الطبيعة والحياة البرية: أفلام وثائقية عن الحيوانات وبيئاتها الطبيعية.

الفضاء والكون: استكشافات ومعلومات عن الكواكب والنجوم والمجرات.

التاريخ والحضارات: برامج تسلط الضوء على الحضارات القديمة والأحداث التاريخية المهمة.

التحقيقات والجرائم: سلاسل وثائقية تتناول قضايا جنائية وتحقيقات معقدة.

تتميز القناة بتقديم محتوى عالي الجودة، مما يجعلها وجهة مفضلة للمشاهدين الباحثين عن المعرفة والترفيه الهادف.

التغطية والمجانية

تبث قناة ناشيونال جيوغرافيك أبو ظبي عبر القمر الصناعي نايل سات، مما يتيح لمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الاستمتاع بمحتواها مجانًا وبدون الحاجة إلى اشتراك.