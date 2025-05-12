بنسبة 99% الكشف عن مدرب الأهلي الجديد .. احتمالية العقد مع خوسيه ريفيرو

انتشرت الكثير والعديد من الأخبار التي تتعلق بالكشف عن مدرب الأهلي الجديد 2025، وتداولت الكثير من المعلومات عن احتمالية العقد مع مدرب نادي أورلاند بايرتس الجنوب الأفريق وهو خوسيه ريفيرو الإسباني، لذلك يمكننا أن نتعرف سويًا عن حقائق تلك الاخبار بالتفصيل من خلال الأسطر التالية ونتعرف سويًا عن المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو بشكل دقيق.

مدرب الأهلي الجديد

بدأ الجميع الآن أن يتساءل من يكون هو مدرب الأهلي الجديد وبالاخص جماهيير النادي الأهلي، لذلك كشف إبراهيم فايق بنسبة 99% عن مدرب النادي الأهلي المصري، والمتوقع أن يكون هو المدرب الإسباني خوسيه ريفيرو والتي سبق وكان المدرب الرسمي لنادي أور لاند بايرتس الجنوب الأفريقي ولكن لن يقوم باستكماله مع هذا الفريق وقام بفسخ العقد معهم لأسباب خاصة.

خوسيه ريفيرو

ذكر المهتم الصحفي بالشأن الأفريقي عن خبرة المدرب خوسيه ريفيرو القوية في كرة القدم، وأعلن أنه في المكان الأمثل مع نادي من أضخم الأندية في الوطن العربي وأيضًا في في قارة أفريقيا وفي مصر بالتحديد، لذلك من المفترض أن يتم التعاقد مع خوسيه ريفيرو على الفور وسوف يتم تمديد العقد لمدة 2 عام.

موعد مباراة الأهلي القادمة

من المفترض أن يكون موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري ليكون غدًا الموافق 13 من مايو 2025، وسوف تبدأ المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة ليكون نظير الأهلي هو نادي سيراميكا كليوبترا، وسوف يتم نقل المباراة على شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية.