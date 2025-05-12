“مش بس فازو باللقب”.. الاتحاد يقترب من الحسم بعد ثلاثية في شباك الفيحاء والجمهور يهتف للقب

وسط أجواء حماسية على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل بجدة، نجح نادي الاتحاد السعودي في تحقيق فوز ثمين على ضيفه الفيحاء بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل الزحف بثبات نحو اللقب المنشود، فهذا الانتصار لم يكن مجرد ثلاثة نقاط، بل كان رسالة واضحة من الفريق لجماهيره ومنافسيه أن الحسم بات قاب قوسين أو أدنى.

بلان يشيد بأداء لاعبيه ويُثني على قوتهم الذهنية

في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، عبّر المدير الفني لنادي الاتحاد، الفرنسي لوران بلان، عن سعادته الكبيرة بأداء فريقه، مشيراً إلى أن الفوز على الفيحاء جاء نتيجة مباشرة للتحفيز القوي والتركيز الذهني العالي لدى اللاعبين، وأكد بلان أن الفوز السابق على النصر منح الفريق دفعة معنوية كبيرة، ساهمت في تعزيز الثقة وتقديم مباراة قوية أمام الفيحاء، كما أشار إلى قراره بإشراك الحارس رايكوفيتش، موضحًا أن جاهزيته البدنية والنفسية كانت العامل الحاسم في اتخاذ القرار.

مدرب الفيحاء يتحسر على الفرص الضائعة ويُشيد بشجاعة فريقه

من جانبه، تحدث بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفيحاء، عن مجريات اللقاء، مبينًا أن فريقه دخل المباراة بأفكار واضحة وتحضير جيد، وأظهر شجاعة واضحة في الشوط الأول، حيث سنحت له عدة فرص خطيرة لم تُستغل بالشكل المطلوب، وأضاف أن الفريق حاول في الشوط الثاني الحفاظ على النهج نفسه، إلا أن سهولة فقدان الكرة والضغط النفسي كانا سببًا في تراجع الأداء.

هل يحسم الاتحاد اللقب قبل النهاية؟

بهذا الفوز، يواصل الاتحاد صدارته وترسيخ مكانته كأحد أبرز المرشحين لحصد لقب الدوري، ومع تبقي جولات قليلة، تبقى الأنظار مشدودة نحو الجولات القادمة، فهل يفعلها الاتحاد ويحسم اللقب مبكرًا؟