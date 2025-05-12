شقتك هتكون ببلاش.. كيفية حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2025 لمحدودي الدخل

أعلنت وزارة الإسكان المصرية عن موعد بدء حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2025 والتي توفر عدد من الوحدات السكنية للفئات من محدودي الدخل، وتشمل العديد من المزايا ومنها وحدات جاهزة مع التشطيب الكامل ويتم تسليمها في مدة أقصاها عامين، وفترة سداد تصل إلى 20 عام بفائدة ميسرة على المتقدمين، كما أنه قد تم طرح تلك الشقق في عدد من المحافظات والمدن الجديدة.

كيفية حجز شقق الاسكان الاجتماعي 2025

أوضحت وزارة الإسكان أنه سيتم بدء حجز شقق الاسكان الاجتماعي من يوم 21 مايو الحالي ويستمر حتى يوم 4 يونيو المقبل، وسيتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز، حيث أنه سيتم شراء كراسة الشروط المتاحة من خلال أقرب فرع لفروع مكاتب البريد بقيمة تبلغ 300 جنيه ومن ثم سداد الرسوم الإدارية بقيمة 355 جنيه، كما يجب سداد مقدم الحجز بقيمة 50 ألف جنيه مصري، علما بأن الحجز يكون إلكترونيا من خلال الدخول على رابط موقع صندوق الإسكان الاجتماعي

شروط التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي في مصر

وضعت وزارة الإسكان مجموعة من الشروط التي يجب على المتقدمين الالتزام بها، وهي كما يلي: