بعد قرار وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات يونيو 2025 في مصر للموظفين رسميًا

أعلنت وزارة المالية المصرية موعد صرف مرتبات يونيو 2025 في مصر للموظفين، وجاء ذلك تزامنا مع قرب تنفيذ الموازنة العامة الجديدة والتي تشمل الزيادة التي أعلنتها الحكومة للعاملين في مختلف القطاعات بالدولة، فيما أنه من المتوقع بأن يتم بدء الصرف من يوم 23 للشهر المقبل ويستمر لمدة 5 أيام متصلة، ولذلك نقدم السطور المقبلة ميعاد صرف المرتبات لشهر يونيو وأماكن الصرف فتابعونا.
موعد صرف مرتبات يونيو 2025
أشارت وزارة المالية بأن موعد صرف مرتبات شهر يونيو للعام الحالي 2025 في مصر، ستبدأ رسميا من يوم 23 يونيو المقبل ولمدة 5 أيام متصلة أي حتى يوم 27 يونيو المقبلة، كما أنه يتم الصرف خلال تلك الأيام في 66 وزارة وهيئة حكومية، كما أنه يمكن صرف الرواتب من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM المتاحة في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، أو من خلال فروع البريد المصري، أو عبر أقرب فرع من فروع البنك.
جدول الحد الأدنى للأجور 2025 في مصر
تمثل جدول الحد الأدنى للأجور 2025 في مصر لشهر مايو وفقا للدرجة الوظيفية وقيمة الرواتب لتكون على النحو التالي:
- تكون الدرجة الممتازة بقيمة تبلغ نحو 12.200 جنيه.
- تكون الدرجة العالية بقيمة تبلغ نحو 10.200 جنيه.
- تكون درجة المدير العام بقيمة تبلغ نحو 9.200 جنيه.
- تكون الدرجة الأولى بقيمة تبلغ نحو 8.200 جنيه.
- تكون الدرجة الثانية بقيمة تبلغ نحو 8.000 جنيه.
- تكون الدرجة الثالثة بقيمة تبلغ نحو 7.500 جنيه.
- تكون الدرجة الرابعة بقيمة تبلغ نحو 7.000 جنيه.
- تكون الدرجة الخامسة بقيمة تبلغ نحو 6.500 جنيه.
- تكون الدرجة السادسة بقيمة تبلغ نحو 6.000 جنيه.