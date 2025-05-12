بعد قرار وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات يونيو 2025 في مصر للموظفين رسميًا

أعلنت وزارة المالية المصرية موعد صرف مرتبات يونيو 2025 في مصر للموظفين، وجاء ذلك تزامنا مع قرب تنفيذ الموازنة العامة الجديدة والتي تشمل الزيادة التي أعلنتها الحكومة للعاملين في مختلف القطاعات بالدولة، فيما أنه من المتوقع بأن يتم بدء الصرف من يوم 23 للشهر المقبل ويستمر لمدة 5 أيام متصلة، ولذلك نقدم السطور المقبلة ميعاد صرف المرتبات لشهر يونيو وأماكن الصرف فتابعونا.

موعد صرف مرتبات يونيو 2025

أشارت وزارة المالية بأن موعد صرف مرتبات شهر يونيو للعام الحالي 2025 في مصر، ستبدأ رسميا من يوم 23 يونيو المقبل ولمدة 5 أيام متصلة أي حتى يوم 27 يونيو المقبلة، كما أنه يتم الصرف خلال تلك الأيام في 66 وزارة وهيئة حكومية، كما أنه يمكن صرف الرواتب من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM المتاحة في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، أو من خلال فروع البريد المصري، أو عبر أقرب فرع من فروع البنك.

جدول الحد الأدنى للأجور 2025 في مصر

تمثل جدول الحد الأدنى للأجور 2025 في مصر لشهر مايو وفقا للدرجة الوظيفية وقيمة الرواتب لتكون على النحو التالي: