شهادات بنك مصر والبنك الأهلي بعد قرارات خفض الفائدة.. تعرف على أعلى عائد في 2025

يشهد قطاع البنوك المصرية حركة نشطة في طرح شهادات الادخار ذات العوائد التنافسية، حيث يتسابق العملاء للاستفادة من أفضل العروض المتاحة، وفي هذا الإطار، نستعرض أحدث شهادات الادخار المقدمة من بنك مصر والبنك الأهلي المصري، مع تحليل مفصل للعوائد والشروط.

أبرز شهادات بنك مصر للادخار

شهادة القمة الثلاثية

المدة: 3 سنوات

العائد: 19.5% شهريًا

الحد الأدنى: 1000 جنيه ومضاعفاتها

شهادة ابن مصر الثلاثية (عائد متدرج سنوي)

المدة: 3 سنوات

العائد: السنة الأولى: 28%

السنة الثانية: 23%

السنة الثالثة: 18%

طريقة الصرف: سنوي

الحد الأدنى: 1000 جنيه

شهادة ابن مصر الثلاثية (عائد متدرج شهري)

المدة: 3 سنوات

العائد: السنة الأولى: 24%

السنة الثانية: 20%

السنة الثالثة: 16%

طريقة الصرف: شهري

الحد الأدنى: 1000 جنيه

شهادة الخمس سنوات (عائد ثابت)

المدة: 5 سنوات

العائد: 12.25% شهريًا

12.75% سنويًا

الحد الأدنى: 1200 جنيه (شهري) / 1000 جنيه (سنوي)

شهادة السبع سنوات (عائد ثابت)

المدة: 7 سنوات

العائد: 12.75% شهريًا

الحد الأدنى: 750 جنيه

شهادة أمان المصريين

المدة: 3 سنوات

العائد: 13%

الحد الأدنى: 500 جنيه

الحد الأقصى: 2500 جنيه

ملاحظة: لا يمكن الاقتراض بضمانها أو إصدار بطاقات ائتمان.

أبرز شهادات البنك الأهلي المصري

الشهادة البلاتينية (3 سنوات)

العائد: 21.5% شهريًا

الحد الأدنى: 1000 جنيه

المميزات: إمكانية إصدار بطاقات ائتمان بضمانها

الشهادة البلاتينية (عائد متغير ربع سنوي)

المدة: 3 سنوات

العائد: 25.25% ربع سنوي

الحد الأدنى: 1000 جنيه

الشروط: لا يُسمح بالسحب قبل 6 أشهر

تأثير قرار البنك المركزي على أسعار الفائدة

أعلن البنك المركزي المصري في أبريل 2025 عن خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2020، حيث أصبح سعر عائد الإيداع 25% وسعر الإقراض 26%، وقد انعكس ذلك على تخفيض عوائد بعض شهادات الادخار بنسبة تصل إلى 2.25%.

نصائح للاختيار بين الشهادات

للمستثمرين قصيري الأجل: شهادة ابن مصر ذات العائد الشهري (24% في السنة الأولى).

للمستثمرين طويلي الأجل: شهادة الخمس سنوات (عائد ثابت 12.75% سنويًا).

لمن يبحث عن سيولة: الشهادات التي تسمح بالسحب بعد 6 أشهر مثل شهادات البنك الأهلي.

تتنوع شهادات الادخار بين بنك مصر والبنك الأهلي لتلبي احتياجات مختلف العملاء، سواء من يبحثون عن عوائد شهرية مرتفعة أو عوائد ثابتة على المدى الطويل، ويُنصح بمراجعة أحدث العروض قبل اتخاذ القرار، مع الأخذ في الاعتبار التغييرات المحتملة في سياسات البنوك.