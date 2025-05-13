“تحديث جديد” تراجع الدينار العراقي أمام الدولار في بغداد وأربيل

شهدت أسعار الدينار العراقي حالة من التراجع الجديد أمام أسعار صرف الدولار الأمريكي، مع تعاملات اليوم الإثنين الموافق 12 من شهر مايو 2025 بمختلف أسواق بغداد وأربيل عاصمة كردستان، ناهيك عن أن الأسعار ارتفعت داخل بورصة الكفاح بنحو 142 ألف و700 دينار عراقي، ويمكنك التعرف على أخر تحديث لسعر العملة العراقية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

أسعار صرف الدولار أمام الدينار العراقي

واصلت أسعار صرف الدولار حالة من الإرتفاع الجديد في بورصة بغداد وأربيل، حتى أن الـ 100 دولار سجل نحو 142 ألف و700 دينار عراقي، ناهيك عن مقارنة تعاملات أمس الأحد الذي بلغ سعر صرف الدولار نحو 142000 دينار عراقي أي بفارق 700 دينار مقابل الـ 100 دولار، فيما أن أسعار البيع داخل أسواق بغداد واجهت حالة من الارتفاع كذلك، فيما سجل سعر البيع نحو 143 ألف و375 دينار، أما بالنسبة للشراء فبلغ نحو 141 ألف و750 دينارًا لكل 100 دولار أمريكي، مع إمكانية التراجع أو الارتفاع بناءً على التحديثات اللحظية.

سعر الدولار أمام الدينار في باقي البورصات

وتزامنًا مع التحديثات المستمرة، فإن أسعار صرف الدولار داخل أربيل سجل نحو 142 ألف و550 دينارًا عراقيًا لكل 100 دولار أمريكي للبيع، حتى أن سعر صرف الدولار للشراء بلغ نحو 142 ألف و350 دينارًا مقابل الـ 100 دولار أمريكي، حيث إن البورصات العراقية بمختلف أنواعها الحكومية والخاصة تقوم بإصدار تحديثات مستمرة للعملات المحلية والأجنبية، نظير أن يتعرف عليها كافة المواطنين وراغبي التداول داخل كل هذه البورصات والمحلات المتخصصة في بيع العملة بالعراق.

تحديث الدينار أمام العملات داخل دولة العراق

وتقوم البورصات العاملة في دولة العراق، بإجراء تحديثات مستمرة على العملات الأجنبية في بداية ونهاية التعاملات، نظير أن ذلك يُساهم في التعرف على أخر التطورات التي أجرت على هذه العملات أمام العملة المحلية، وهو ما سنتعرف عليه على مدار اليوم عبر موقعكم “البديل”.