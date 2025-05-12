مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الإثنين 12 مايو 2025.. وعيار 21 عند هذا الرقم

يشهد سوق الذهب في مصر اليوم الإثنين 12 مايو 2025 حالة من التذبذب النسبي، خاصة خلال منتصف التعاملات، وذلك لليوم الثالث على التوالي، بعد موجة من التراجع بدأت منذ يوم السبت الماضي، ويُعزى هذا الثبات إلى تراجع الأسعار عالميًا وتأثر السوق المحلي بهذا الاتجاه، ويأتي هذا الاستقرار بعد سلسلة انخفاضات متتالية طالت مختلف الأعيرة، في مقدمتها عيار 21، الذي يعد الأكثر انتشارًا بين المتعاملين في السوق المصرية.

أسعار الذهب اليوم في السوق المحلية

سجلت أسعار الذهب اليوم أرقامًا ثابتة مقارنة بالأيام القليلة الماضية، وفيما يلي تفاصيل الأسعار وفقًا لآخر التحديثات الرسمية الصادرة عن الشعبة العامة للذهب:

سعر الذهب عيار 24: بلغ نحو 5417 جنيهًا للجرام، ويُعد هذا العيار الأعلى من حيث النقاء.

سعر الذهب عيار 21: استقر عند 4740 جنيهًا للجرام، وهو العيار الأكثر رواجًا في معاملات الشراء والبيع.

سعر الذهب عيار 18: سجّل حوالي 4062 جنيهًا للجرام، ويُفضل من قبل الفئات الباحثة عن الذهب بتكلفة أقل.

سعر الجنيه الذهب: وصل إلى 37920 جنيهًا، ويحتوي على 8 جرامات من الذهب عيار 21.

الذهب عالميًا انخفاض مستمر في ظل تقلبات السوق

أما على المستوى العالمي، فقد بلغ سعر الأوقية (الأونصة) من الذهب اليوم نحو 3325 دولارًا أمريكيًا، ليواصل المعدن الأصفر هبوطه في الأسواق الدولية، متأثرًا بعدة عوامل اقتصادية أبرزها تحركات أسعار الفائدة الأمريكية، وتقلبات الدولار، بالإضافة إلى تغيرات في مستويات الطلب الاستثماري والاحتياطي العالمي.

هل يستمر التراجع؟

بحسب خبراء الاقتصاد، فإن الأسعار الحالية تعكس موجة من الترقب والحذر في الأسواق، سواء لدى المستثمرين أو المتعاملين الأفراد، مع توقعات بأن تستمر التقلبات في المدى القريب، ما بين موجات صعود خفيفة أو هبوط طفيف، لحين وضوح المؤشرات الاقتصادية العالمية بشكل أكبر.