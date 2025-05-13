نابولي يتصدر في جدول ترتيب الدوري الايطالي لحصوله على 78 .. يليه انتر ميلان بفارق نقطه واحده!

تم الإعلان عن ترتيب الدوري الايطالي هذا العام ومواعيد مباريات الدوري الايطالي التي تقام مساء يوم الاثنين الموافق 12 من مايو وفي الأيام القليلة القادمة في المواعيد المحددة لها وقد يستعد عشاق كرة القدم لمشاهدتها عبر القنوات الناقلة في المواعيد المحددة لها.

ترتيب الدوري الايطالي

ترتيب الدوري الايطالي من هذا العام متمثل في الآتي

نابولي دوري ابطال اوروبا عدد نقاط 78.

انتر ميلان دوري ابطال اوروبا عدد نقاط 77.

أتلانتا عدد نقاط 68.

يوفنتوس عدد نقاط 64.

لاتسيو عدد نقاط 64.

روما عدد نقاط 63.

بولونيا عدد نقاط 62.

ميلان عدد نقاط 60.

فيورنتينا عدد نقاط 59.

كومو عدد نقاط 48.

تورينو عدد نقاط 44.

اودينيزي عدد نقاط 44.

جنوب عدد نقاط 40.

كالياري عدد نقاط 33.

هيلاس فيرونا عدد نقاط 33.

بارما عدد نقاط 32.

ليتشي عدد نقاط 28.

امبولي عدد نقاط 28.

فينيزيا عدد نقاط 26.

مونزا عدد نقاط 18.

مباريات الدوري الايطالي

هناك العديد من المباريات التي تقام في الدوري الايطالي اليوم وفي الأيام القليلة القادمة ومن أهم هذه المباريات ما يلي