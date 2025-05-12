“قيامة عثمان“ تابع الحلقة 192 من مسلسل المؤسس عثمان على تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 الناقلة

تُعد قناة الفجر الجزائرية من أبرز القنوات التي تقدم المسلسلات التركية التاريخية المدبلجة والمترجمة، مثل “المؤسس عثمان” و”قيامة أرطغرل”، بالإضافة إلى برامج دينية وثقافية متنوعة.

تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية 2025 على نايل سات، وذلك باتباع الخطوات التالية:

التردد: 10922

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

الجودة: HD

يُعتبر هذا التردد من أقوى الترددات لاستقبال القناة بجودة عالية وبدون تقطيع.

تردد القناة على عرب سات

التردد: 12130

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

الجودة: HD

يتيح هذا التردد للمشاهدين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا متابعة القناة بسهولة.

خطوات ضبط قناة الفجر الجزائرية على جهاز الاستقبال

اضغط على زر “Menu” في جهاز التحكم الخاص بالريسيفر.

اختر “التركيب” أو “Installation”.

اختر “البحث اليدوي” أو “Manual Search”.

حدد القمر الصناعي (نايل سات أو عرب سات).

أدخل بيانات التردد المذكورة أعلاه بدقة.

ابدأ البحث، ثم احفظ القناة بعد انتهاء البحث.

محتوى قناة الفجر الجزائرية

تتميز القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات، أبرزها:

المسلسلات التركية التاريخية: مثل “المؤسس عثمان” و”قيامة أرطغرل”.

البرامج الدينية: التي تسلط الضوء على القيم الإسلامية.

البرامج الثقافية والاجتماعية: التي تناقش قضايا المجتمع العربي.

مميزات قناة الفجر الجزائرية