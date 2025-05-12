مهرها يزيد تفاعلًا كبيرًا .. عبير الصغير تُعلن عن عقد قرانها وتكشف ما هو مهرها!

قامت عبير الصغير بمشاركة جمهورها الكبير في كافة انحاء الوطن العربي عبر حسابها على الإنستجرام، بعض الصور التي تكشف بها عن عقد قرانها، وكان وكيلها هو والدها التي كشف عن عقد قران أبنته عبير الصغير والتي بسبب ذلك تسببت كثيرًا في تفاعل كبير على المنصات الاجتماعية على السوشيال ميديا، ويمكنك معرفة تلك التفاصيل من خلال الأسطر التالية كما هو موضح لكم.

عبير الصغير

كشف والد عبير الصغير في عقد قرانها عن مهر ابنته البلوجر الشهيرة والتي قد يكون “مصحف شريف” والتي كان مزين بالورد والفصوص الذهبية، كما كشف أيضًا على أن لا يوجد مهر أغلى من ذلك يمكن أن يقدر أبنته الغالية به ويتمنى لهم حياه سعيدة وهنية معًا، كما بدأت عبير الصغير بالتزيين بإطلاله بيضاء في حضور كافة الأصدقاء والأقراب لعقد كتب الكتاب مع زوجها، وكشفت عبر الفيديو على الانستجرام حبًا في زوجها قائلة “اهلاً بكَ في مجلسِ والدي حللت صديقاً وحبيباً وشريكاً لآخر العمر”.

من هي عبير الصغير؟

بدأت عبير الصغير في مجال الطبخ عبر صفحات السوشيال ميديا، وبدأت أن تقم بالدخول إلى قلوب كافة المتاعبين نظرًا لاحترامها الشديد والحفاظ على أخلاقها من حيث الزي الشرعي مثل الحجاب وطريقة تقديم المحتوى بكل أحترام وأدب، كما أيضًا اشتهرت أيضًا بمساعدة الفقراء في كافة المدن والمحافظات والقرى في الدول النامية، ومن هذه الخطوات بدأت بالفعل عبير الصغير أن تحصل على شهرة كبيرة جدًا من جميع الوطن العربي.