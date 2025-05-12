هيئة الأرصاد تكشف عن درجه الحراره اليوم 12 مايو .. وتوقعات درجات الحرارة بالأيام المقبلة

اعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية اليوم الموافق 12 من مايو 2025، عن درجه الحراره اليوم بشكل دقيق نظرًا لتراجع طفيف في ارتفاع درجات الحرارة والتي تسببت إلى موجة حر شديدة في الأيام الماضية بالأخص على كافة سكان القاهرة، لذلك دعونا نكشف لكم عن توقعات حالة الطقس في الأيام القادمة ومعرفة الأيام التي سوف يتمتع المصريين بطقس رطب وانخفاض في درجات الحرارة.

درجه الحراره اليوم

تم تسجيل درجه الحراره اليوم بتاريخ 12 من مايو الموافق يوم الأثنين 2025، ليكون الدرجة العظمى هي 31 درجة مئوي، وتكون الدرجة الصغرى تصل إلى 24 درجة مئوي، كما أعلنت الأرصاد الجوية أن طقس اليوم نسبة الرطوبة تتراجع عن الأيام الماضية ويوجد غيوم جزئي يسبب في تنسيم وتلطيف الطقس نوعًا ما.

توقعات حالة الطقس الأيام المقبلة

يمكنك من خلال الجدول المرفق لكم في الأسفل، أن تتعرف على توقعات حالة الطفس في الأيام المقبلة ليكون كما هو موضح لكم في الأسطر التالية: