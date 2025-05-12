وكالة تعليق الدراسة غداً .. تحذيرات المركز الوطني للأرصاد الجوية لـ 11 مدينة اليوم وتوقعات بأمطار رعدية وصواعق ورياح عاتية

أطلق المركز الوطني للأرصاد الجوية تحذيرات لعدة مناطق والتي يتوقع معها أن تصدر وكالة تعليق الدراسة غداً، حيث يشهد مناخ المملكة هذا الأسبوع حالة من الاضطراب الملموس مع فرص لهطول الأمطار الرعدية التي تتراوح شدتها بين متوسطة وكثيفة في بعض المناطق وغزيرة في المناطق الأخرى، ومن خلال المقال التالي نوضح تفاصيل بيان المركز الوطني للأرصاد والمناطق التي تشهد تساقط الأمطار بكميات كثيفة.

وكالة تعليق الدراسة غداً

تضمن الانذار التحذيري من المركز الوطني للأرصاد الجوية توقعات بهطول الأمطار الرعدية على خمس مناطق و توقعات بهبوب رياح نشطة وسريعة على سبع مناطق أخرى مما يشير إلى وجود احتمال بتعليق الدراسة في تلك المناطق المعنية بالخطورة، إلا أن وزارة التعليم السعودية أو الإدارات التعليمية التابعة لها لم تصدر حتى الآن أي من القرارات الرسمية التي تشير إلى تعليق الدراسة الحضورية في المدارس السعودية ليوم غد أو رفع الغياب المدرسي نتيجة سوء الأحوال الجوية.

طقس المملكة اليوم

أفاد تقرير المركز الوطني للأرصاد الجوية بتسجيل موجه من الأمطار الرعدية الغزيرة التي تجتاح سماء نجران، جازان،عسير، الباحة والأجزاء الجنوبية من منطقة مكة المكرمة مع الشعور بزخات البرد وانخفاض درجات الحرارة عن المعدل المعتاد مع تسجيل احتمالات لجريان السيول كتأثير مصاحب لتلك الموجه المطرية وأيضا حدوث الصواعق الرعدية.

في حين وضع المركز الوطني للأرصاد الجوية أيضا مناطق الشرقية، الرياض، المدينة المنورة، القصيم وحائل تحت دائرة الخطر نتيجة هبوب رياح قوية وسريعة يصاحبها الرياح والغبار والرمال تتسبب في تدني مستوى الرؤية الأفقية والتي قد تصل إلى انعدام الرؤية تماما في مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.