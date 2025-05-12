جميع مباريات الدوري الجزائري اليوم 12 مايو 2025 .. عبر القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تم الإعلان عن جدول مباريات الدوري الجزائري التي سوف تقام اليوم وفي الأيام القليلة القادمة في الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى، كما أن هناك العديد من المباريات التي تقام في الجزائر في تصفيات افريقيا لكأس العالم هذا العام وتم الإعلان عن مواعيدها وليان عرضها من أجل الاستعداد لمشاهدتها من قبل محبي كرة القدم من جميع أنحاء العالم

الدوري الجزائري

هناك العديد من المباريات التي سوف تقام مساء يوم الإثنين الموافق 12 من مايو ومن أهم هذه المباريات ما يلي

مباراة مولودية البيض وشبيبة القبائل تقام اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء.

مباراة اتحاد بسكرة وبارادو تقام اليوم الاثنين 12 من مايو تمام الساعة الخامسة مساء

مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر تقام اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء.

المباريات القادمة للدوري الجزائري

هناك العديد من المباريات القادمة التي تقام في معظم الفرق في الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى ومن ضمنها ما يلي