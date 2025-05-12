وصفة سريعة بطعم يفوق التوقعات!.. مكرونة العشر دقائق للغداء السريع والمذاق الرائع

لو كنت تبحثين عن طبق لذيذ وسريع التحضير يغني مائدتك بدون عناء أو مكونات معقدة، فمكرونة العشر دقائق هي الحل المثالي، في أقل من ربع ساعة، ستجهزين وجبة شهية ترضي جميع الأذواق وتناسب كل أفراد العائلة، لنرى معاً التفاصيل الكاملة حول المكرونة التي هتخليكي في حالة كبيرة من السعادة وعيالك هيبقوا مبسوطين بيها جداً تعالى نشوف المكونات الخاصة بيها.

المكونات المطلوبة:

500 غرام مكرونة (اختاري النوع المفضل لديك: سباجيتي، قلم، حلزونية…)

3 أكواب من الماء الساخن

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

ملعقة صغيرة من الملح

كوب واحد من صلصة الطماطم الجاهزة أو المعدّة منزليًا

نصف كوب من الجبن المبشور (اختياري)

توابل حسب الذوق: فلفل أسود، أوريجانو، بابريكا، أو رشة فلفل حار

خطوات التحضير السريعة:

سلق المكرونة بسرعة:

في قدر متوسط على نار متوسطة، أضيفي الماء مع الملح والزيت، ثم ضعي المكرونة واتركيها لمدة 5 دقائق فقط حتى تُصبح نصف ناضجة،

تجهيز الصلصة:

في مقلاة عميقة، سخني القليل من الزيت، ثم أضيفي صلصة الطماطم مع التوابل التي تفضلينها، وحرّكي الخليط جيدًا حتى يبدأ في الغليان وتتجانس النكهات،

دمج المكرونة مع الصلصة:

بعد تصفية المكرونة، أضيفيها مباشرة إلى الصلصة، وقلّبي الخليط بلطف على نار هادئة لمدة 5 دقائق حتى تمتص المكرونة كل النكهة،

الإنهاء واللمسة الخاصة:

لنكهة أغنى، رشي الجبن المبشور على الوجه، ويمكنك إدخال الطبق إلى الفرن لبضع دقائق لتحصلي على سطح مقرمش ومُحمّر،

اقتراحات للتقديم:

زيني الطبق بالقليل من البقدونس المفروم أو شرائح الزيتون، وقدميه مع سلطة خضراء طازجة أو خبز محمص بالثوم لمزيد من التميز،

لماذا هذه الوصفة ستحظى بإعجابك؟

تحضر في دقائق معدودة،

لا تحتاج إلى مكونات مكلفة،

قابلة للتعديل حسب المتوفر: أضيفي دجاج، تونة، أو خضروات حسب الرغبة، استمتعي بطبق مكرونة شهي يحضّر بسرعة ويمنحك نتيجة تضاهي المطاعم.