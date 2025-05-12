موعد صرف مرتبات شهر مايو بعد الإعلان عن تبكيرها بمناسبة عيد الأضحى 2025

قد ارتفعت عمليات البحث حول الزيادة الخاصة بالأجور والتي سوف يحصل عليها المواطنين من اجل الحصول على موعد صرف مرتبات شهر مايو 2025، وقد أوضحت الجهات المختصة بأنه بالفعل سوف يحصل جميع المواطنين المصرين على الزيادة المالية المعلن عنها والتي تصل إلى 15%، وذلك لكافة المواطنين والموظفين، بالإضافة إلى أنها قد قررت على أن يكون هذه الزيادة مستمرة حتى العام المقبل.

موعد صرف مرتبات شهر مايو

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد صرف مرتبات شهر مايو، والتي تعتبر من ابرز عمليات البحث على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أوضحت الجهات المختصة في العديد من أنحاء جمهورية مصر العربية بان الرواتب الخاصة بالمواطنين سوف تكون في يوم 22 من شهر مايو الجاري، وعلى أن تشمل الزيادة المالية المعلن عنها بشكل مؤكد من الوزارة، بالإضافة إلى انه سوف يستمر الصرف في الزيادة المالية بشكل مستمر حتى العام المقبل، وعلى أن يكون كل عام به زيادة 15% المعلن عنها وفقًا للمادة القانونية في قانون العمل.

الحد الأدني للأجور بعد التعديل

قد أوضحت الجهات المختصة الحد الأدني للاجور بعد التعديل على أن تصل للاتي وهو: