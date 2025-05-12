مباريات اليوم في مصر 12 مايو 2025 .. منتخب مصر وغانا في كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت سن 20 عامًا

تم الإعلان عن مواعيد مباريات اليوم الإثنين الموافق 12 من مايو في مصر وقد ينتظر عشاق الكرة موعد هذه المباراة التي تعتبر اختبار صعب للاعبين الصغار، وقد استقر الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2005 عن التشكيل الذي سوف يخوض به مباراة غانا في دور الثمانية لبطولة افريقيا تحت 20 عاما المقامة حاليا في مصر.

مباريات اليوم في مصر

هناك مباراة سوف تقام مساء اليوم الاثنين الموافق 12 من مايو في مصر وهذه المباراة هي

تنطلق مباراة غانا ضد مصر اليوم الإثنين في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر والسعودية.

يتم نقل المباراة في الموعد المحدد لها عبر قناة بين سبورت hd

تقام المباراة على ستاد السويس الجديد وهي أحد الملاعب الأربعة التي سوف تستضيف بطولة إفريقيا حاليا في مصر.

تعتبر هذه المباراة منافسة قوية ما بين إخفاقات الماضي خلال المباريات الأربعة التي خاضها اللاعبون في الدور الأول لكي يتم تأهيلهم لدور الثمانية.

التشكيل المتوقع لمنتخب الشباب ضد غانا

هناك تشكيل متوقع لمباراة الشباب ضد غانا التي سوف تقام مساء يوم الاثنين الموافق 12 من مايو وهذا التشكيل متمثل في الآتي