وزارة التربية والتعليم تحسم الأمر .. إلغاء الصف السادس الابتدائي بداية من العام الجديد!

ارتفعت عمليات البحث في الفترة الأخيرة حول إلغاء الصف السادس الابتدائي وذلك قبل موعد الامتحانات مباشرة، على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وقد أوضحت وزارة التعليم المصرية عن العديد من القرارات حول هذا الأمر، ولتعتبر أنها قرارات حاسمة، لعدم تضليل الأخبار مرة أخرى، وتشتيت الطلاب وأولياء الأمور قبل بداية الامتحانات مباشرة في العديد من الإدارات التعليمية.

إلغاء الصف السادس الابتدائي

قد أعلنت رسميًا وزارة التربية والتعليم بان لا يوجد حقيقة حول إلغاء الصف السادس الابتدائي على الإطلاق، وان جميع الأخبار التي تم تداولها على العديد من منصات التواصل الاجتماعي، ما هي إلا شائعات يتم بها تضليل المواطنين وأولياء الأمور والطلاب والطالبات، قبل بداية الامتحانات الخاصة بنهاية العام الدراسي، وقد أوضحت الوزارة بان لا يوجد أي قرارات تم اتخاذها من اجل إلغاء الصفوف الدراسية على الإطلاق حتى هذه اللحظة، وفي حالة صدور قرار رسمي سوف يتم الإعلان عنه من خلال وزارة التربية والتعليم فقط.

دمج الصف السادس

قد أوضحت فيما سبق وزارة التربية والتعليم، من خلال نظام التقييم للطلاب الخاصة بصفوف النقل والتي قد تبدأ من الصف السادس الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام، على أن يتضمن ثلاث اختبارات مختلفة لكل فصل دراسي، وعلى أن تكون هذه الاختبارات مقسمة كالأتي ( الاختبار الأول يشمل جميع الوحدات المقررة التي تم درسها في الشهر الأول من بداية الفصل الدراسي، وعلى أن يكون الاختبار الثاني يستهدف جميع الوحدات التي تم دراستها في الفصل الثاني، وعلى أن يكون اختبار نهاية الفصل الدراسي، مستهدف لجميع النواتج الخاصة بالفصلين السابقين، وعلى أن يتم تحديد مجموعة الطالب بعد ذلك.