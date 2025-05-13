لجميع الصفوف الدراسية .. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 ومواعيد الامتحانات

قد يتساءل العديد عن موعد جدول امتحانات الترم الثاني 2025، والذي قد يعتبر من اكبر عمليات البحث بشكل كبير على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، وقد أوضح وزير التعليم كافة المواعيد والساعات المخصصة لكل امتحان على حدا في جميع الجداول المختلفة الخاصة بالطلاب والطالبات بداخل جمهورية مصر العربية، وعلى أن يتم اعتمادها بشكل رسمي بعد تعديلها للمرتين سابقين.

جدول امتحانات الترم الثاني 2025

قد ارتفعت عمليات البحث بشكل كبير في العديد من الجهات المختصة وعلى أن يكون جدول الامتحانات الخاص بجميع الطلاب يتمثل في الأتي وهو:

امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي سوف يكون في يوم 21 من مايو وعلى أن يستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 27 من مايو.

امتحان الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي سوف يكون في يوم 22 من مايو وحتى يوم الثلاثاء الموافق 27 من مايو.

الصف الثالث الابتدائي سوف يكون في يوم 22 من مايو وعلى أن يستمر حتى يوم 26 من مايو.

وعلى أن يكون موعد امتحانات النقل الإعدادي العام والمهني في يوم 22 من مايو وحتى يوم 27 من مايو.

مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي

قد أوضحت الجهات المختصة عن مواعيد امتحانات الصف السادس الابتدائي وقد أشارت الجهات المختصة عن الساعات المحددة والخاصة بالجداول الرسمية التابعة للطلاب وعلى أن تتمثل في الأتي وهي: